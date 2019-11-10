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حساب المواطن: لا يحق للبنوك تحصيل المتأخرات أو الأقساط من الدعم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفاد برنامج "حساب المواطن"، مساء اليوم الأحد، بأنه "لا يحق للبنوك تحصيل أية متأخرات أو سداد أقساط من قيمة الدعم"، وجاء ذلك ردًا على شكوى أحد المستفيدين، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما أكد برنامج حساب المواطن، على أنه "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد".

وكان البرنامج قد أودع صباح اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوزعددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

برنامج "حساب المواطن"
هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين، الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

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حساب المواطن برنامج حساب المواطن البنوك الأقساط

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