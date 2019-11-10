معهد الإدارة العامة السعودي يستقبل 2615 موظفًا حكوميًّا للالتحاق بالبرامج التدريبية





أعلن معهد الإدارة العامة السعودي، مساء اليوم الأحد، أنه استقبل 2615 موظفًا حكوميًّا وموظفة؛ للالتحاق بـ101 برنامج تدريبي ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.





وأوضح عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتُراوِح مدة تنفيذ كل برنامج بين يومين وخمسة أيام.





وأضاف المتحدث الرسمي لمعهد الإدارة العامة، أنه في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض يلتحق 808 موظفين حكوميين، بـ32 برنامجًا تدريبيًّا، كما ينفذ 4 برامج موجهة ويلتحق بها 100 متدرب.





وأوضح عبدالعزيز بن إبراهيم ، أنه في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 483 موظفًا حكوميًّا، بـ18 برنامجًا تدريبيًّا، كما ينفذ 3 برامج موجهة ويلتحق بها 75 متدربًا.





وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 278 موظفًا حكوميًّا، بـ11 برنامجًا تدريبيًّا، كما ينفذ برنامجًا موجهًا بمسمى "مهارات موظفي خدمة العملاء" ويلتحق به 25 متدربًا، وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض، تلتحق 184 موظفة حكومية بـ7 برامج تدريبية، كما ينفذ برنامجين موجهين تلتحق بهما 50 متدربة.





ويلتحق 271 موظفًا حكوميًّا بـ10 برامج تدريبية، في فرع المعهد بمنطقة عسير، وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية تلتحق 50 موظفةً حكوميةً ببرنامجين تدريبيين، كما ينفذ الفرع برنامجين موجهين وتلتحق بها 50 متدربة، وفي الفرع النسائي للمعهد بمنطقة مكة المكرمة تلتحق 241 موظفة حكومية بـ9 برامج تدريبية.



