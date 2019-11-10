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واشنطن تعلن بقاء أكثر من 500 من جنودها في سوريا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، بقاء أكثر من 500 من جنودها في سوريا.

وقال الرئيس الجديد لرئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الأحد، في تصريحات لقناة " إيه بي سي" في أول مقابلة له منذ توليه المنصب: "لا يزال هناك مقاتلون من تنظيم داعش في المنطقة. ما لم تتم مواصلة الضغط، ومواصلة تسليط الانتباه على هذه المجموعة، فهناك احتمال حقيقي للغاية أن تتهيأ الظروف لظهور داعش مجددا. سيكون التواجد صغيرا، لكن الهدف سيبقى كما هو: الهزيمة النهائية لداعش".

ولدى سؤاله عن مستويات القوات المتواجدة حاليا في سورية بعد دعوة الرئيس تمب مؤخرا لسحب القوات، قال ميلي إن أكثر من 500 جندي سيبقون هناك على الأرجح.

وقالت المذيعة المشاركة في برنامج "ذيس ويك" مارثا راداتز: "إذا قمت بالحسابات وراقبت القوات الجديدة التي تدخل وتلك التي تخرج، فقد يكون هناك أكثر من 700 فرد باق".

أجاب ميلي: "حسنا، سيكون هناك أقل من ألف بالتأكيد، وعلى الأرجح عدد يقارب 500، ربما 600، لكنه في هذه الحدود. لكننا لن نتطرق إلى أرقام محددة لأننا ما زلنا في مرحلة التحليل حاليا". يشار إلى أن الولايات المتحدة دفعت مطلع الشهر الحالي بقوات خاصة إلى سورية بهدف تأمين حقول النفط في شمال البلاد.


 وجاءت تلك الخطوة بعد أن كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن سحب جزء كبير من قواتها قبل انطلاق عملية نبع السلام العسكرية التركية في مطلع الشهر الماضي.

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واشنطن سوريا تنظيم داعش بقاء الولايات المتحدة 60 500 جندي

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