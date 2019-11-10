نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، والمقامة علي ملعب أنفيلد معقل الريدز، تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.









وإستطاع فابينيو النجم البرازيلي ولاعب وسط ليفربول في التقدم مبكراً لفريقه في الدقيقة السادسة من زمن الشوط بعد تسديدة صاروخيه سكنت شباك حارس السبتى كلاوديو برافو، ثم حان الوقت علي الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الفريق في تسجيل الهدف الثانى في الدقيقة 13 من زمن الشوط من رأسيه رائعه بعد عرضية مميزة ومتقنة من الظهير الأيسر روبيرتسون.

وبهذه النتيجة إذا انتهي اللقاء بفو ليفربول سوف يوسع الفريق الفارق بينه وبين رفقاء بيب جوارديولا ل 9 مقاط وسيهبط السيتي للمركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزى خلف ليفربول المتصدر وليستر سيتي وتشيلسي.





وبدأ المدرب يورجين كلوب بالتشكيل الأتي :





تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ديان لوفرين- فيرجيل فان دايك- أندرو روبيرتسون





خط الوسط: فابينيو- جورجينيو فينالدوم- جوردان هندرسون





خط الهجوم: محمد صلاح- روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني





بينما بدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الأتي :

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى : برافو.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - ستونز - انجلينو.

خط الوسط : جندوجان - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - رودري.