Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:45 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
محمد جمال
Advertisements
انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، والمقامة علي ملعب أنفيلد معقل الريدز، تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏‏إستاد‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏‏

وإستطاع فابينيو النجم البرازيلي ولاعب وسط ليفربول في التقدم مبكراً لفريقه في الدقيقة السادسة من زمن الشوط بعد تسديدة صاروخيه سكنت شباك حارس السبتى كلاوديو برافو، ثم حان الوقت علي الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الفريق في تسجيل الهدف الثانى في الدقيقة 13 من زمن الشوط من رأسيه رائعه بعد عرضية مميزة ومتقنة من الظهير الأيسر روبيرتسون.
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏بما في ذلك ‏‎Hassan Shehata‎‏‏، و‏‏‏‏أشخاص يلعبون رياضة‏، و‏إستاد‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏‏
وبهذه النتيجة إذا انتهي اللقاء بفو ليفربول سوف يوسع الفريق الفارق بينه وبين رفقاء بيب جوارديولا ل 9 مقاط وسيهبط السيتي للمركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزى خلف ليفربول المتصدر وليستر سيتي وتشيلسي.

وبدأ المدرب يورجين كلوب بالتشكيل الأتي :

تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ديان لوفرين- فيرجيل فان دايك- أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو- جورجينيو فينالدوم- جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح- روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني

بينما بدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الأتي :
تشكيل مانشستر سيتي 
حراسة المرمى : برافو.
خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - ستونز - انجلينو.
خط الوسط : جندوجان - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - رودري.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة محمد صلاح رابط شغال ليفربول وماشستر سيتي ليفربول

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعة و 14 دقيقة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL

منذ ساعة و 11 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ ساعتين

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ ساعة و نصف

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي| يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول| كورة ستار رابط سريع ماتش ليفربول s

كورة يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر | لايف ليفربول والسيتي | ماتش ليفربول اليوم

Liverpool vs Manchester City .. المان سيتي يفوز على الريدز بركلات الترجيح ويُتوج بالدرع الخيرية

بمشاركة ثلاث حراس.. مانشستر سيتي يتعادل مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

قمة ليفربول ومانشستر سيتي.. تشكيل جوارديولا المتوقع

ميعاد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:57 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

06:27 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status