يتقدم فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح على نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





هدف محمد صلاح العالمي ضد مانشستر سيتي









وسجل اللاعب البرازيلي فابينهو هدف فريق ليفربول الأول في الدقيقة السادسة من المباراة، وعزز المصري محمد صلاح النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 12 من المباراة.









هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي









ونجح صلاح في تسجيل هدفه بطريقة مميزة عن طريق رأسية في شباك الحارس التشيلي برافو حارس مرمى مانشستر سيتي بعد عرضية سحرية من الأيرلندي اندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز.





وتعرض صلاح لإصابة طفيفة في الدقيقة 40 من اللقاء بعد تدخل قوي من البرازيلي فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي بعد انطلاق محمد صلاح في الجهة اليمنى للريدز.





ويحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريقي تشيلسي وليستر سيتي اصحاب المركزين الثالث والرابع.





وحقق الريدز انتصاره الأخيرة على فريق استون فيلا على ملعب الفيلا بارك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على فريق ساوثهامبتون بنفس النتيجة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.











