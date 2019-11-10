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"رسلان": 98% نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:24 م
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المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
هدى عبدالرازق
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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن نسبة تغطية مياه الشرب لكل المناطق على على مستوى الجمهورية تبلغ 98%.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت برنامج قومي لتغطية مصر بالصرف الصحي خاصة في القرى، وسيتم تغطيتها بنسبة 50-60% عام 2022، حيث أن المدن مغطاه بالصرف الصحي بنسبة أوشكت على 100%، موضحًا أن هناك أكثر من 200 ألف بالوعة صرف صحي في القاهرة، وأغطيتها مصنوعة من الزهر، وبعض معدومي الضمير يقوموا بسرقتها وبيعها بطريقة غير شرعية.

وأوضح، أن تكلفة غطاء البالوعة الواحد 5 آلاف جنيه، والشركة بدأت في وضع تصور للتغلب على هذه المشكلة، من خلال وضع شبكة من الحديد أسفل الغطاء للتصدي لسقوط الأطفال والمواطنين فيها، وهناك نوع جديد من الأغطية يتم تجربتها حاليًا لا قيمة لها حال سرقتها، للتصدي لسرقة أغطية البالوعات، مضيفًا مخاطبًا المواطنين: "كلنا حراس لبلدنا، ولو حد شاف حد بيسرق غطاء بالوعة يبلغ عنه".
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب القرى الصرف الصحي الجمهورية الأطفال

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