يسرا تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف





وعلقت" يسرا" على الصورة قائلة: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق"سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام" أعاده الله عليكم بالخير واليمين والبركات..اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه".

علق الجمهور قائلاً: "عليه أفضل الصلاة والسلام" ، وكتب آخر:"كل سنة وانتي طيبة".







