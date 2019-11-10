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يسرا تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة يسرا، معايدة لأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت" يسرا" على الصورة قائلة: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق"سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام" أعاده الله عليكم بالخير واليمين والبركات..اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه".
علق الجمهور قائلاً: "عليه أفضل الصلاة والسلام" ، وكتب آخر:"كل سنة وانتي طيبة".
يذكر أن آخر مسلسل قامت به هو"لدينا أقوال آخرى" وتدور أحداثه حول شخصية أميرة تتعرض لصدمة نفسية في الحلقات الأولى من العمل بعد فقدان إبنها ظروف غامضة، لذا تلجئ للذهاب لطبيبة نفسية لأنها تعاني من اكتئاب شديد بعد فقدانه،ومع تطور الأحداث تدخل أميرة في دوامة من المشاكل يتم خلالها اتهامها بجريمة قتل تدخلها السجن فتتأزم حالتها النفسية فيتم تحولها لمستشفى الأمراض النفسية، يساندها أبنائها بمساعدة المحامي الخاص بها محمد و صديقتها التي تجسد شخصية إعلامية في إحدى القنوات الفضائية،تتوالى الأحداث في إطار تشويقي لتسطيع الكشف عن قاتل ابنها والذي يسكون مفاجأة في نهاية العمل.
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