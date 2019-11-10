عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يسرا تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements
يسرا تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف
نشرت الفنانة يسرا، معايدة لأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وعلقت" يسرا" على الصورة قائلة: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق"سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام" أعاده الله عليكم بالخير واليمين والبركات..اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه".
 
علق الجمهور قائلاً: "عليه أفضل الصلاة والسلام" ، وكتب آخر:"كل سنة وانتي طيبة".  


يذكر أن آخر مسلسل قامت به هو"لدينا أقوال آخرى" وتدور أحداثه حول شخصية أميرة تتعرض لصدمة نفسية في الحلقات الأولى من العمل بعد فقدان إبنها ظروف غامضة، لذا تلجئ للذهاب لطبيبة نفسية لأنها تعاني من اكتئاب شديد بعد فقدانه،ومع تطور الأحداث تدخل أميرة في دوامة من المشاكل يتم خلالها اتهامها بجريمة قتل تدخلها السجن فتتأزم حالتها النفسية فيتم تحولها لمستشفى الأمراض النفسية، يساندها أبنائها بمساعدة المحامي الخاص بها محمد و صديقتها التي تجسد شخصية إعلامية في إحدى القنوات الفضائية،تتوالى الأحداث في إطار تشويقي لتسطيع الكشف عن قاتل ابنها والذي يسكون مفاجأة في نهاية العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يسرا المولد النبوي الشريف

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 40 دقيقة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ 12 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ أقل من ساعة

"يلا شوت لايف" PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 34 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ ربع ساعة

كورة لايف MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ 40 دقيقة

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ نصف ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعة الا ربع

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يهنئ السيسي بالمولد النبوي

فيصل بن سلمان يدشن الأعمال الإنشائية لـ "متحف السلام"

أمير المدينة يدشن مشروع متحف السلام غرب المسجد النبوي

ننشر خطة 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ليلي علوي تحتفل بذكري المولد النبوي الشريف

حكيم يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:22 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

05:57 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

05:11 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status