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أفغانستان تعلن النصر على داعش في "ننغرهار"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة، مسعود أندرابي الأحد، أن فرع تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان قد "هُزم" في ولاية ننغرهار في شرق البلاد حيث كان يسعى لإقامة معقل له.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننغرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.

وقال وزير الداخلية الأفغاني للصحفيين في جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار، إن تنظيم داعش "قد هُزم في ننغرهار وتم تدمير مراكزه" في خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين.

وأضاف "سندمر قريبا آخر مراكز  لهم بمساعد الشعب وسنقضي عليهم بالكامل هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى".

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن أندرابي قوله، إن تنظيم داعش يتكبّد "هزيمة كاملة" في أفغانستان.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني استسلام 32 مقاتلا في تنظيم داعش للقوات الحكومية السبت.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

ننغرهار تنظيم داعش افغانستان

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