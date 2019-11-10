موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم 10/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم والقنوات الناقة والتشكيل المتوقع





يواجه فريق يوفنتوس مضيفه إي سي ميلان اليوم الأحد، على ملعب " إليانز ستاديوم" معقل اليوفي، في إطار منافسات قمة الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 2019 - 2020.





موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 10/11/2019 ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ستُذاع مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي على شبكة قنوات "بي إن سبورت إتش دي" الرياضية beIN SPORTS HD 4 المُشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي





ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس أمام ميلان بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.





خط الدفاع: دانيلو - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.





خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة.





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو.





ومن المتوقع أن يبدأ ميلان أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيو هرنانديز - أليسيو رومانيولي - ليو دوارتي - دافيد كالابريا.

خط الوسط: راضي كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رفائيل لياو - كريشتوف بيونتيك - سوسو.



