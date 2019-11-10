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موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم 10/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقة والتشكيل المتوقع
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:58 م
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موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم والقنوات الناقة والتشكيل المتوقع
يواجه فريق يوفنتوس مضيفه إي سي ميلان اليوم الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم" معقل اليوفي، في إطار منافسات قمة الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 2019 - 2020.
موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي
تقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 10/11/2019، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي
ستُذاع مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي على شبكة قنوات "بي إن سبورت إتش دي" الرياضية beIN SPORTS HD 4 المُشفرة.
التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي
ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس أمام ميلان بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.
خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو.
ومن المتوقع أن يبدأ ميلان أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: تيو هرنانديز - أليسيو رومانيولي - ليو دوارتي - دافيد كالابريا.
خط الوسط: راضي كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: رفائيل لياو - كريشتوف بيونتيك - سوسو.
ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة برصيد 29 نقطة، متفوقاً بفارق 16 نقطة كاملة على ميلان صاحب المركز الثالث عشر.
ويدخل فريق يوفنتوس ضد ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، وذلك بعدما نجح في حجز مقعده بالدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل جولتين على نهاية دور المجموعات بعد فوزه الأربعاء الماضي على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1.
ويعيش ميلان أسوأ فتراته، بالرغم من ذلك فإنه يسعى لتحقيق المفاجأة بالفوز على اليوفي واقتناص الثلاث نقاط، أملًا منهم لتعديل موقفهم في الكالتشيو والعودة من جديد للمنافسة على بطولة الدوري الإيطالي.
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