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الحكومة اليابانية ترحب بـ"اتفاق الرياض" وتتعهد بمساعدة اليمن

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة اليابانية، مساء اليوم الأحد، أنها ترحب بـ"اتفاق الرياض" الذ وقعت عليه الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة على أنها خطوة مهمة نحو استقرار اليمن.


وصرح أوتاكا ماساتو، الناطق باسم وزير الخارجية الياباني، في بيان له، بأن "حكومة اليابان تأمل من جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق بكل سلاسة، التي ستقود إلى تسوية مبكرة لحل النزاع في اليمن، وتشيد بدور الوساطة التي قامت بها السعودية وأدت دورًا مهمًا في الوصول إلى هذا الاتفاق".


وقال الناطق باسم وزير الخارجية الياباني، إن حكومة اليابان تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ولا تزال ملتزمة في استمرار الإسهام في المنطقة بالتعاون مع الدول الأخرى ذات الصلة للمحافظة على السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر تعليمات إلى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده؛ للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، كلٌ فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.


وأعرب الرئيس اليمني عن امتنانه لكل الجهود، التي بُذلت من قبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور؛ ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.


هذا وتم توقيع اتفاق الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.


وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.


وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية


وحضر مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.


وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.


ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر يوم الثلاثاء.


وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.


وثمنت العديد من الدول العربية والأجنبية الجهود السعودية، للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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اليمن اليابان الرياض الحكومة اليابانية الحكومة اتفاق الرياض

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