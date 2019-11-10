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البابا فرنسيس يرغب زيارة جنوب السودان العام المقبل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:40 م
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ترجمة: دينا الشريف
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قال البابا فرانسيس، اليوم الاحد، إنه يريد القيام بزيارته المؤجلة لجنوب السودان العام القادم وحث زعماء البلاد على التغلب على انقساماتهم ووضع حد لمعاناة شعبها.

وتحدث فرانسيس عن الأزمة في أصغر دولة في العالم بعد ثلاثة أيام من موافقة رئيسها وزعيم المتمردين السابق على تأجيل تشكيل حكومة وحدة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر، والذي كان في حد ذاته امتدادًا لمهلة أصلية في مايو الماضي.

وقال فرانسيس في حديثه بمباركته الأسبوعية في ميدان القديس بطرس، إنه "سيتعين عليه زيارة" جنوب السودان العام المقبل.

وكان من المقرر مبدئيًا القيام برحلة قام بها فرانسيس إلى جنوب السودان، والتي يغلب على سكانها مسيحيون، في عام 2017 ولكن تم إلغاؤها بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف الأمن.

وقال فرانسيس، أريد أن أجدد دعوتي لجميع الأطراف في العملية السياسية الوطنية للبحث عن ما يوحدهم والتغلب على الانقسامات، بروح الإخاء الحقيقي.

في أبريل الماضي، أي قبل شهر واحد من الموعد النهائي الأصلي، أحضر البابا رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار وسياسيين آخرين إلى الفاتيكان للتراجع.

في لفتة مثيرة في اليوم الأخير من التراجع، ركع فرانسيس على أقدام الزعماء المتحاربين سابقًا، حيث حثهم على عدم العودة إلى حرب أهلية انتهت باتفاق سلام هش في عام 2018.

وفي إشارة إلى الحرب الأهلية في نداءه المطول يوم الأحد، قال فرانسيس أن شعب جنوب السودان "عانى الكثير في السنوات الأخيرة... (وهم) ينتظرون نهاية نهائية للصراعات والسلام الدائم".

وأسفر الصراع المستمر منذ خمس سنوات عن مقتل ما يقرب من 400000 شخص، وأثار مجاعة وأحدث أزمة لاجئين في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994.

ويريد البابا القيام بالرحلة مع رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي، رئيس الاتحاد الإنجيلي العالمي، وقادة الكنيسة المشيخية من إفريقيا في محاولة لتعزيز الوحدة في جنوب السودان.

وكان السودان، الذي يغلب على سكانه من المسلمين، والجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية خاض قتالًا منذ عقود قبل أن يصبح جنوب السودان مستقلًا في عام 2011.
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