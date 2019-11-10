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الأردن يرد على مزاعم إسرائيل بتجديد استئجار الغمر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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استئجار الغمر
استئجار الغمر
وكالات
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نفت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، الإدعاءات الإسرائيلية في منطقة الغمر جملة وتفصيلًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمديد اتفاقية استئجار منطقة الغمر من الأردن حتى الثلاثين من أبريل المقبل، وفقًا لما أفادت به صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

 

وبحسب الصحيفة العبرية، أن التمديد تم وفق شروط وتقييمات جديدة رفضت الخارجية الإسرائيلية الإفصاح عنها.

 

وذكر أن دخول المزارعين الإسرائيليين إلى منطقة الغمر سيتم بعد تشخيصهم بشكل رسمي عبر جوازات سفرهم، والتأكد من أن الداخل إليها لديه أراض مزروعة.

 

وأوضح أن التمديد يشمل فقط منطقة الغمر، فيما انتقلت منطقة الباقورة إلى الأردن نهائيا، بعد أن رفض الأردن إعادة تأجيرها لإسرائيل.

وردا على أورته الصحيفة الإسرائيلية، نفت مصادر أردنية صحة ما جاء فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية محلية، الأحد.

 

وقالت مصادر لموقع "هلا أخبار" الأردني إنه لا يوجد أي تمديد لاستئجار منطقة الغمر، وإنما سيُسمح للمزارعين بالتردد على المنطقة فقط حتى حصاد المحصول مع نهاية أبريل المقبل.

 

ونفت المصادر وجود اتفاق على أي مضامين أخرى أو شروط جديدة.

 

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الكلمات المفتاحية

الأردن اسرائيل استئجار الغمر

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