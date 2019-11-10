ننشر فيديو لكوكب عطارد وهو يمر أمام قرص الشمس في حدث فلكي نادر وظاهرة لن تتكرر إلا 13 مرة كل 100 عام، ويظهر في الفيديو كوكب عطارد كنقطة سوداء رأها سكان الشرق الأوسط، وقاطني دول الغرب جميعهم عام 2016



وينتظر العالم غدا الإثنين الحادي عشر من نوفمبر حدث فلكي نادر وهو مرور عطارد أمام الشمس في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، ولن تتكرر هذه الظاهرة إلا في عام 2032.

وتسمى الظاهرة التي تحدث غدا عبور وليس كسوف، فعند مرور الكواكب من أمام قرص الشمس يكون هذا عبورا، وعند مرور القمر فيصبح هذا كسوفا للشمس.





يحجب كوكب عطارد جزءا من الشمس ويظهر كنقطة سوداء، ولا يمكننا رؤية هذا الحدث النادر إلى بوجود تلسكوبات ونظارات لرصد حجم عطارد الصغير جدا وهو يمر من أمام الشمس.





ومر كوكب عطارد من أمام قرص الشمس في عام 2016 واستمر عدة ساعات، حيث استمرت من السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.





عطارد والشمس، عند عبور كوكب عطارد من أمام قرص الشمس يحجب حزءا بسيطا من الشمس ونراها نحن على الأرض ولكن عند ارتدائنا نظارات شمسية، للحفاظ على العين من أشعة الشمس.





تحدث ظاهرة مرور عطارد من أمام قرص الشمس في شهرين فقط هما "نوفمبر أو مايو" حوالي 13 مرة كل 100 عام.





حذر العلماء والمختصون عند النظر لقرص الشمس أثناء مرور كوكب عطارد ارتداء النظارات الشمسية حفاظا على العينين





شاهد.. مرور عطارد أمام قرص الشمس في حدث فلكي نادر