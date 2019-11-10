في البلاك فرايدي .. هل تصلك شحنتك مجانا؟





أعلنت اليوم كلًا من جوميا، وشركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وشركة R2S الرائدة في مجال التوصيل وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية لقطاع التجاره الالكترونية عن تعاون ثلاثي لتسهيل توصيل شحنات العملاء من خلال منصة ذكية تهدف إلى خدمة العميل دون تحمل أي تكلفة اضافية.





ويأتي هذا التعاون الذي يربط بين منصات التجارة الإلكترونية ومحلات البيع بالتجزئة المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال محلات وفروع أمان من خلال منصه R2S Plus التي تقدمها شركه R2Sز





تعقيبًا على هذا التعاون الثلاثي، أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر عن سعادته بالشراكة مع أمان للخدمات المالية و R2S، مؤكدًا أن هذه الشراكة تستهدف المصلحة العامة للعملاء حيث تضمن توصيل الشحنات مجانا للعملاء دون تحمل مصاريف جديدة خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وازدحام الشوارع وارتفاع تكاليف الشحن مما يعمل على تقليل الهدر في الوقت من جانب وتوصيل الشحنات والمنتجات بسرعة وسهولة واكثر أمان من خلال فروع شركة أمان للخدمات المالية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.





أضاف أنه مع انتشار عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال منظومة التجارة الإلكترونية ستساعد هذه الوسيلة الجديدة على زيادة إقبال العملاء على الشراء عبر جوميا خاصة مع ضمان توصيل الشحنات في أي وقت وأي مكان يحدده العميل نفسه من خلال اختيار العميل لاقرب فرع من فروع أمان يستطيع فيه استقبال شحنته ، مشيرًا أن اختيارشركه R2Sلشركه أمان لهذه الخدمة غير المسبوقة يرجع إلى انتشارها في كل المحافظات علاوة على الثقة التي تتمتع بها لدى العملاء .









من جانبه، أكد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية أنه مع صعوبة الوصول للعملاء تعتبر فروع أمان هي الحل السحري لتوصيل الشحنات للعملاء بوسيلة آمنة وسريعة حيث تعمل فروع أمان منذ الحادية عشر صباحاً وتمتد حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، مشيراً أن أمان بدأت التعاون مع R2S و جوميا من خلال منصة R2S Plus لتوفير الخدمة في 60 محل منتشرة على مستوى الجمهورية وتمتلك الشركة رؤية استراتيجية لمضاعفة عدد الفروع لتصل في إجماليها إلى 250 فرع بحلول منتصف العام 2020 .









وأكد مهدي العُلبي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة R2S أن شركة R2S ترتبط بعلاقات وطيدة مع جوميا تمتد لأكثر من أربع سنوات وتم تكليل هذا التعاون مع شركة أمان للخدمات المالية حيث يعكس هذا التعاون الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في مصر، حيث تقدر اجمالي الشحنات التي تصل للعملاء في العام الواحد إلى أكثر من ٩٠ مليون شحنة سنويا في كل المحافظات، مشيرا أن الهدف من هذا التعاون تطوير تقنيات الخدمات اللوجستية التي يحصل عليها العميل.









وأشار إلى ان منصةPlus R2S هي الأولى من نوعها في مصر وافريقيا والتي تكون شبكة من محلات التجزئة بطريقه الاقتصاد التشاركي لتقديم الاختيار للعميل لاستلام شحنته من الفرع المناسب في الميعاد المناسب وبطريقة الدفع المناسبة داخل فروع أمان سواء بالطرق التقليدية Cash On Delivery أو من خلال التحصيل الالكتروني.





وأوضح أن R2S تعتبر واحدة من أبرز الشركات المتخصصة لتمكين وخدمة الشركات المصرية في مجال تكنولوجيا ولوجستيات التجارة الإلكترونية وفي التطور الرقمي في السوق المصرية حيث تمثل R2S الوسيط المثالي بين البائع والمشتري، ونحن سعداء بالتعاون من شركه جوميا مصر وأمان للخدمات المالية في خدمة R2S Plus التي تم تفعيلها للتجربة خلال الثلاث أشهر الماضيين بدون أي دعاية والتقت اقبال كبير من عملاء شركه جوميا بما توفر لهم من سهوله وراحة وتوفير.