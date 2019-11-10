أستاذ اجتماع: مصر الأولى في معدلات الطلاق بالدول الإسلامية (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مصر الأولى في معدلات الطلاق في الدول الإسلامية، موضحة أن الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا فيها درجة من الإدمان، وتأخذ جزء كبير من الوقت والاهتمام والتركيز، ونتج عنها وجود نوع من الخرس الزوجي داخل الأسرة بشكل عام.



وأوضحت "منصور"، خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الألعاب الإلكترونية والسوشيال ميديا تفتح مجالات عديدة للانحراف والخيانات الزوجية والمشاكل في قطاعات عديدة من المجتمع، خاصة القطاعات محدودة الثقافة والفكر.



وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن إدمان الألعاب الإلكترونية وبعض المواقع الإباحية، والانفتاح عن أشياء كانت محجوبة عن قطاعات كبيرة من المجتمع، ليس لديهم القدرة على الاستقبال الواعي لها شبب ارتفاع معدلات الطلاق، موضحة أن هناك من لديه وعي ديني وثقافي وأخلاقيات تكون درجة استقبالهم معتدلة، بينما هناك أشخاص بسطاء في الفكر والثقافة والوعي يتأثروا تأثير كبير بهذه الأشياء مما يؤثر على علاقاتهم الأسرية.

