طلب لمناقشة سياسة الحكومة في تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية

تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وذالك لمناقشة سياسة الحكومة لتنمية الثروة المعدنية في مصر.



وأكد "أبو خليل" ضرورة أن يكون هناك توجه حكومي لتنمية الثروة المعدنية، من خلال عدة محاور على رأسها تعظيم الاستفادة من منجم ذهب السكري، ولفت إلى أن أكثر من 94 % من مساحة مصر تحتوي على "موارد تعدينية"، كنز هائل من الثروات أغلبها غير مستغل، بل يكاد يكون مختفيًا، حيث تتنوع الموارد كمًا وكيفًا باتساع الصحراء الشاسعة من الجنوب، حيث مناجم الذهب والكوارتز إلى الشمال حيث موارد الفحم والحديد، وعلى الرغم كل هذه الموارد والإمكانيات، إلا أن الموارد التعدينية لا تمثل سوى نسبة 5 % من إجمالي الناتتج القومي المصري.



وأشار "أبو خليل" إلى أن هناك مشكلات جمة تواجه الثروة المعدنية في مصر، وطريق طويل من العقبات والعراقيل يقف أمام المستثمرين، يحتاج إلى تدخل تشريعي وحكومي في وقتٍ واحد، لتحقيق الاستفادة المُثلى من الثروة المعدنية في مصر.

