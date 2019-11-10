Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلب لمناقشة سياسة الحكومة في تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:08 م
Advertisements
النائب أحمد أبو خليل
النائب أحمد أبو خليل
Advertisements
تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وذالك لمناقشة سياسة الحكومة لتنمية الثروة المعدنية في مصر.

وأكد "أبو خليل" ضرورة أن يكون هناك توجه حكومي لتنمية الثروة المعدنية، من خلال عدة محاور على رأسها تعظيم الاستفادة من منجم ذهب السكري، ولفت إلى أن أكثر من 94 % من مساحة مصر تحتوي على "موارد تعدينية"، كنز هائل من الثروات أغلبها غير مستغل، بل يكاد يكون مختفيًا، حيث تتنوع الموارد كمًا وكيفًا باتساع الصحراء الشاسعة من الجنوب، حيث مناجم الذهب والكوارتز إلى الشمال حيث موارد الفحم والحديد، وعلى الرغم كل هذه الموارد والإمكانيات، إلا أن الموارد التعدينية لا تمثل سوى نسبة 5 % من إجمالي الناتتج القومي المصري.

وأشار "أبو خليل" إلى أن هناك مشكلات جمة تواجه الثروة المعدنية في مصر، وطريق طويل من العقبات والعراقيل يقف أمام المستثمرين، يحتاج إلى تدخل تشريعي وحكومي في وقتٍ واحد، لتحقيق الاستفادة المُثلى من الثروة المعدنية في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النائب أحمد أبو خليل الفجر الثروة المعدنية أداء البرلمان

أخبار تهمك

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الأمن العام" يكشف غموض سرقة فيلا والدة هالة صدقي.. وضبط الجناة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار مهم لوزير الداخلية

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من برشلونة على إقالة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

"السيسى" يفتتح المؤتمر العربى الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية

"السيسى" يفتتح المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية

مدير الثروة المعدنية: منجم السكري سيُنتج 550 ألف وقية العام المقبل

"البترول": نسعى للارتقاء بآداء القطاع التعدينى وجاذبيته الاستثمارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status