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زي النهاردة.. الأهلي يصعق أورلاندو بيراتس ويتوج بآخر ألقابه في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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توج النادي الأهلي بآخر ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر لعام 2013، وذلك بعدما تغلب على فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا 2-0 في لقاء إياب نهائي البطولة الإفريقية، والتي جمعتهما على ستاد "المقاولون العرب".

بطاقة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013:

- الفريقين : الأهلي × أورلاندو بيراتس 
- موعد المباراة: الثامنة مساءًا (10 – 11 – 2013)
- ملعب المباراة: ستاد المقاولون العرب
- حكم المباراة: الجامبي "بكاري جاساما"

كتيبة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

كان يقود الأهلي فنيًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2013 المدرب المصري "محمد يوسف"، والذي خاض مباراة الإياب ضد فريق أورلاندو بيراتس بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي
خط الدفاع: سيد معوض – وائل جمعة – محمد نجيب – شريف عبد الفضيل
خط الوسط: أحمد فتحي – حسام عاشور – وليد سليمان (أحمد شديد) – عبد الله السعيد
خط الهجوم: أبوتريكة (عماد متعب) – أحمد عبد الظاهر (رامي ربيعة).

أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا:

دخل النادي الأهلي مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بيراتس، بنتيجة غير مطمئنة حققها في لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، ويعلم جيدًا أن هذه النتيجة بمثابة "سلاح ذو حدين" قد يستغلها الفريق الجنوب إفريقي في قلب الطاولة على المارد الأحمر وخطف الفوز واللقب القاري منه بشكل مفاجئ.

حاول الأهلي بقيادة محمد يوسف الضغط مبكرا علي دفاعات أورلاندو بيراتس من أجل تسجيل هدف الإطمئنان من أجل إرباك حسابات بطل جنوب إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في الوصول عدة مرات لمرمي المنافس لكنها لم تسفر عن أي أهداف.

استمر التعادل مسيطرًا على أحداث المباراة حتي الدقيقة 54 حيث نجح الماجيكو محمد أبوتريكة في تسجيل أول أهداف المارد الأحمر ، وذلك بعد تسديدة قوية لعبد السعيد من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم أحد مدافعي أورلاندو وتهيأت لـ"تريكة" أمام المرمي والذي لم يتردد كثيرًا لوضعها في الشباك.

بينما سجل أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي الهدف الثاني في شباك أورلاندو بيراتس بالدقيقة 78، بعد تسديدة أرضية غير متقنة من أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء قابلها "عبد الظاهر" وغير مسارها لداخل الشباك، وقام مهاجم الأحمر بالاحتفال بالهدف بالإشارة بعلامة رابعة الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين وقتها مما عرض اللاعب للإيقاف وعرضه للبيع، كما منعه الاتحاد المصري لكرة القدم من تمثيل منتخب مصر لمدة عامين.

حرص محمد يوسف بعد هدف عبد الظاهر على تأمين دفاعاته بشكل أكبر حيث دفع بـ أحمد شديد بدلا من وليد سليمان، كما شارك رامي ربيعة على حساب أحمد عبد الظاهر، كما خرج محمد أبوتريكة ودفع بـ عماد متعب لقيادة الهجوم، حتي نجح في العبور بالمباراة لبر الأمان وفاز الأحمر 2-0 وحصد لقب البطولة الإفريقية، ولم يتوج الأهلي باللقب الإفريقي منذ هذا التاريخ، حيث تأهل للنهائي عامي 2017، 2018 لكنه خسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

  
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