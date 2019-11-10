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3 وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين في الشتاء

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:02 م
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وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين في الشتاء
وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين في الشتاء
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تتفاقم مشكلة تشقق القدمين خلال فصل الشتاء، نتيجة جفاف الجلد وعدم الاهتمام الجيد بالجسم، وغيرها من الأمور، وتهدد هذه المشكلة مظهر القدمين، مما يجعل الكثير من السيدات يلجأن إلى العديد من العلاجات ومستحضرات التجميل المختلفة، لذلك نستعرض معكم اليوم ثلاث وصفات طبيعية تساعدك على علاج تشققات القدمين وإستعادة نعومة القدمين في فصل الشتاء.

وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين خلال فصل الشتاء

1- الفازلين وعصير الليمون

يعتبر الفازلين الطبي من افضل الوصفات لعلاج الكثير من مشاكل الجلد، ومنها التشققات التي تحدث نتيجة الجفاف الشديد في القدمين، ويزيد مفعوله هذا مع مزجه بعصير الليمون الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا وتجدد خلايا الجلد.

طريقة الاستخدام
مزج ملعقة صغيرة من الفازلين مع بضع قطرات من عصير الليمون
نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة ثم تجفيفها
- ضعي هذه الخلطة قبل النوم على القدمين مع تدليكهما وارتداء الجوارب

كرري هذه الطريقة يومياً لمدة أسبوع، وستلاحظين قدرة هذه الوصفة على علاج تشققات الكعبين والقدمين.

2- الموز والأفوكادو

من المعروف أن الموز والأفوكادو يحتوي على خصائص تساعد على ترطيب الجلد وعلاج مشكلة الجفاف والتشققات وتجديد الخلايا والتخلص من الجلد الميت.

طريقة الاستخدام
اهرسي موزة واحدة مع ثمرة أفوكادو
غسل القدمين بالماء الفاتر
- ضعي هذه العجينة الكريمية على المنطقة المصابة بالتشققات 

كرري هذه الطريقة يومياً، وستلاحظين اختفاء تشققات الكعبين والقدمين.

3- الليمون والجلسيرين وماء الورد

يحتوي الجلسرين على مواد فعالة ذات قدرة عالية في علاج تشققات الجلد والتخلص من الجلد، خاصة مع مزجه مع عصير الليمون وماء الورد.

طريقة الاستخدام
- مزج ملعقة من الجلسيرين مع بضع قطرات من عصير الليمون وماء الورد
- أنقعي قدميك في حوض ماء دافئ به ملح لمدة 20 دقيقة
- فرك الكعبين والقدمين وتجفيفهما
- ضعي الخليط على القدمين قبل النوم مع ارتداء الجوارب

كرري هذه الوصفة يومياً وستلاحظين بالفرق الكبير خلال فترة وجيزة.

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