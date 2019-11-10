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ضبط مسجل خطر عقب إطلاق النيران على قوات الأمن بالفيوم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:14 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى خطر بالفيوم، عقب تبادل إطلاق النيران علي قوة امنية بمركز شرطة ابشواي.

واشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، بأحد العناصر الإجرامية (مسجل خطر- سبق إتهامه فى عدد 32 قضية "سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مخدرات – استعراض قوة وبلطجة"، ومطلوب ضبطه فى عدد 3 قضايا إستعراض قوة وبلطجة – سلاح نارى) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات".

ولدى استيقافه قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه القوات، وعلى الفور بادلته القوات الأعيرة النارية، ونجحت في السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم والدراجة النارية، وتبين إصابته بطلق ناري، وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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