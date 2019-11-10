الأرصاد توضح العلاقة بين الشبورة واستقرار الطقس

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية تصل إلى حد الضباب في الفترة الصباحية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، حيث وصل مستوى الرؤية 200 متر على بعض الطرق.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن ظهور الشبورة المائية مرتبط بالاستقرر في حالة الطقس، حيث أن حالة الاستقرار مستمرة على مدار الأربع أيام القادمة، درجات الحرارة أعلي من معدلها بدرجتين.



ونوه إلى أن هناك نسمات برودة ليلا، ونشاط خفيف للرياح، وهو ما يشعرنا بمزيد من البرودة، وهناك اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى نحو 10 درجات.

