Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد توضح العلاقة بين الشبورة واستقرار الطقس

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية تصل إلى حد الضباب في الفترة الصباحية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، حيث وصل مستوى الرؤية 200 متر على بعض الطرق.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن ظهور الشبورة المائية مرتبط بالاستقرر في حالة الطقس، حيث أن حالة الاستقرار مستمرة على مدار الأربع أيام القادمة، درجات الحرارة أعلي من معدلها بدرجتين.

ونوه إلى أن هناك نسمات برودة ليلا، ونشاط خفيف للرياح، وهو ما يشعرنا بمزيد من البرودة، وهناك اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى نحو 10 درجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبورة مائية حالة الطقس توك شو التوك شو الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 10 ساعات

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل.. تصريح قوي لـ"الأسوشيتيد برس" الأمريكية عن مصر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

"الأرصاد": شبورة مائية على الطرق السريعة على مدار 3 أيام مقبلة

"الأرصاد": تحذر من "الغرور بشأن درجة الحرارة"

"الأرصاد": أمامنا 20 يوما على بداية الشتاء.. و"متخففوش الملابس"

الأرصاد الجوية: الحرارة تصل إلى 28 يوم الثلاثاء.. وهذا ما نصحت به

حالة الطقس خلال 48 ساعة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status