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عاجل.. تصريح قوي لـ"الأسوشيتيد برس" الأمريكية عن مصر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
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الأسوشيتيد برس
الأسوشيتيد برس
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سلطت وكالة "الأسوشيتيد برس"، الأمريكية، الضوء على معدل التضخم السنوي في مصر.

وقالت الوكالة اليوم، إن معدل البطالة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين، حيث انخفض إلى 2.4٪ في أكتوبر من 4.3٪ في الشهر السابق.

وبحسب الوكالة، فقد صرح خالد السيد، رئيس قسم الإحصاء بمكتب الإحصاء الحكومي، إن معدل أكتوبر 2019 كان الأدنى منذ عام 2000، وكان معدل التضخم 17.5٪ في أكتوبر 2018.

الوكالة لفتت إلى أن التضخم وصل إلى ذروته في عام 2017، وأثر على نحو 30٪ بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء كجزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى إصلاح الاقتصاد.
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الكلمات المفتاحية

معدل البطالة البطالة الأسوشيتيد برس

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