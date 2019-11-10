حدد 20 نوفمبر.. عمرو أديب يحذر المصريين من أمور ستحدث

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن مصر ستتعرض لمحاولات تشوية وإطلاق تريندات مزيفة لإثارة القلق في الداخل المصري، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى شهر يناير المقبل، معقبا: "بيجربوا تريندات دلوقتي، وهيكون في شغل كتير الفترة الجاية".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك من كتبوا على تريند شهد باللغة الإنجليزية، معقبا: "هو اللي كاتب بالإنجليزي كاتب ليه بالإنجليزي.. هي الداخلية فيها قسم إنجليزي مثلا"، منوهًا إلى أنه يقصد بالتريندات إثارة مشاعر الناس.



وأوضح أن تقرير النهائي للطب الشرعي عن وفاة الطالبة شهد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة بعد أسبوع، مضيفا أنه يبدو أن هناك كاميرات صورت شهد وهى تتحرك، وهى معلومة غير مؤكدة، مضيفا أن والد شهد صرح أن ابنته كانت تعاني من مرض نفسي، معلقا: "دي مسألة لا تعيبها، فالمرض النفسي ليس عيبا أو عورة"، منوها أن التريند الذي اطلق عن الواقعة قد أغُلق.



