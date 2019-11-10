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اسعار العملات اليوم في البنوك الأحد 10-11-2019.. اليورو والدولار يعاودان الاستقرار

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 
 تستقر اسعار العملات اليوم في مصر الأحد 10-11-2019 مقابل الجنيه المصري،  في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر ، وتشهد اسعار العملات العربية والاجنبية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية حيث شهد الريال السعودى حالة من الارتفاع مقابل الجنيه بسبب اقتراب عمرة المولد النبوى الشريف في حين تراجع الدولار واليورو الاوروبي مقابل الجنيه ونرصد اخر اسعار العملات في السوق المصري بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن المركزى المصري.

اسعار الدولار في البنوك اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء نحو 16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية، وسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
 
 اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه 

سجل متوسط سعر 1 يورو  يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع
سجل سعر اليوان الصيني 2.3057 جنيهًا للشراء 2.3246 جنيهًا للبيع.
 سجل متوسط الجنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع
سجل سعر 100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

 اسعار العملات العربية اليوم 

سجل سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع
 سجل سعر الدينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدرهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع


اسعار العملات اليوم في مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0714

16.1983

يورو

17.8650

18.0077

جنيه إسترليني

20.7402

20.9104

فرنك سويسري

16.2108

16.3454

100 ين ياباني

14.7661

14.8854

ريال سعودي

4.2853

4.3195

دينار كويتي

52.8961

53.4192

درهم اماراتي

4.3750

4.3195

اليوان الصيني

2.2967

2.3157





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