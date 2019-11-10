Advertisements
اسعار العملات اليوم في البنوك الأحد 10-11-2019.. اليورو والدولار يعاودان الاستقرار
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
Advertisements
Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر
تستقر اسعار العملات اليوم في مصر الأحد 10-11-2019 مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر ، وتشهد اسعار العملات العربية والاجنبية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية حيث شهد الريال السعودى حالة من الارتفاع مقابل الجنيه بسبب اقتراب عمرة المولد النبوى الشريف في حين تراجع الدولار واليورو الاوروبي مقابل الجنيه ونرصد اخر اسعار العملات في السوق المصري بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن المركزى المصري.
اسعار الدولار في البنوك اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء نحو 16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية، وسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
سجل متوسط سعر 1 يورو يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع
سجل سعر اليوان الصيني 2.3057 جنيهًا للشراء 2.3246 جنيهًا للبيع.
سجل متوسط الجنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع
سجل سعر 100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات العربية اليوم
سجل سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدرهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع
اسعار العملات اليوم في مصر
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0714
16.1983
يورو
17.8650
18.0077
جنيه إسترليني
20.7402
20.9104
فرنك سويسري
16.2108
16.3454
100 ين ياباني
14.7661
14.8854
ريال سعودي
4.2853
4.3195
دينار كويتي
52.8961
53.4192
درهم اماراتي
4.3750
4.3195
اليوان الصيني
2.2967
2.3157
Advertisements