Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد بالفيديو.. عرض باليه لـ نيللي كريم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
Advertisements
نيللي كريم
نيللي كريم
رانيا ماهر
Advertisements


شاركت الفنانه نيللي كريم متابعيها بمقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"
وظهرت نيللي في مقطع الفيديو تقوم بعرض رقصه باليه علي إحدي المسارح.


يذكر ان الفنانه نيللي كريم في الأصل راقصه باليه فقد أدخلها والداها مدرسة لتعليم رقص الباليه بعد اكتشافهما موهبة ابنتهما بالإضافة إلى مدرستها الأساسية.

وقد تخرجت من معهد الباليه باكاديمية الفنون واتجهت الى الدراسات العليا في إخراج فن الباليه. اشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت تعرف كواحد من أفضل راقصات الباليه. شاركت في العديد من عروض الباليه في المهرجانات في مصر وروسيا ودول أخرى وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة تقديرية كأفضل راقصة باليه من مسابقة الباليه العالمية في اليابان والجائزة الأولى من مسابقة القاهرة لرقص الباليه بالإضافة إلى جائزة الدولة الروسية التقديرية.


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية هو فيلم "الفيل الأزرق2" والذي عُرض ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، وكانت أحداثه تدور بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور "يحيى" من "لبني"، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة "غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

فيلم "الفيل الأزرق2" من بطولة: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وفي سياق آخر، تستعد الفنان نيللي كريم لتصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذي من المقرر عرضه عام 2020، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا.



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ ساعتين

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 13 ساعة

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قاضية تقهر أحلام برشلونة

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 11 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status