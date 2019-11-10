شاهد بالفيديو.. عرض باليه لـ نيللي كريم









شاركت الفنانه نيللي كريم متابعيها بمقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"وظهرت نيللي في مقطع الفيديو تقوم بعرض رقصه باليه علي إحدي المسارح.يذكر ان الفنانه نيللي كريم في الأصل راقصه باليه فقد أدخلها والداها مدرسة لتعليم رقص الباليه بعد اكتشافهما موهبة ابنتهما بالإضافة إلى مدرستها الأساسية.وقد تخرجت من معهد الباليه باكاديمية الفنون واتجهت الى الدراسات العليا في إخراج فن الباليه. اشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت تعرف كواحد من أفضل راقصات الباليه. شاركت في العديد من عروض الباليه في المهرجانات في مصر وروسيا ودول أخرى وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة تقديرية كأفضل راقصة باليه من مسابقة الباليه العالمية في اليابان والجائزة الأولى من مسابقة القاهرة لرقص الباليه بالإضافة إلى جائزة الدولة الروسية التقديرية.جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية هو فيلم "الفيل الأزرق2" والذي عُرض ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، وكانت أحداثه تدور بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور "يحيى" من "لبني"، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة "غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.فيلم "الفيل الأزرق2" من بطولة: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.وفي سياق آخر، تستعد الفنان نيللي كريم لتصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذي من المقرر عرضه عام 2020، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا.