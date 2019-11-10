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الأنبا بطرس يترأس صلاة القداس احتفالا بالندور الدائمة للأخت نرمين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس، صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة الذبيحة الإلهية احتفالا بالنذور الدائمة للأخت نرمين من رهبنة أخوات يسوع الصغيرات، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بمشاركة شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى شمامسة كنيسة العذراء مريم بطوة.

شارك نيافته في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب بطرس يعقوب وكيل إيبارشية المنيا، ولفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية والإيبارشيات المختلفة.

حضر الاحتفال الأخت سلوى الرئيسة الإقليمية لرهبنة أخوات يسوع الصغيرات بمصر، كما حضر أيضًا الأخوات الراهبات من الرهبنيات المختلفة، وذلك وسط فرحة كبيرة بتكريس الأخت نرمين حياتها ليسوع مدى الحياة بنذورها الرهبنية.
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