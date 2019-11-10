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خبيرة اقتصادية: اتجاه الدولة لمنطقة العين السخنة جعلها مميزة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة رباب فراج، الخبيرة الاقتصادية، أن منطقة "السخنة" منطقة واعدة واتجاه الدولة لهذه المنطقة يجعلها مميزة جدا ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، موضحة أن عام 2019 شهد زيادة في عدد الشركات العاملة هناك ما يقدر بنحو5%.

وأضافت فراج، في مداخلة مع فضائية الحدث، أن أهم ما يميز منطقة العين السخنة، أنه يسهل ترويجها خارجيا وخاصة في الخليج العربي مما سينعش تصدير العقار المصري والذى توليه الدولة اهتماما كبيرا، بعد انخفاض في الاقبال علي البدائل والاستثمار العقاري بالمنطقة مثل تركيا نتيجة الاضطرابات هناك ووجود ميزة تنافسية بعد انخفاض سعر الجنية الصري خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضحت رباب، أنها تقع على بعد مسافة قريبة من القاهرة تصل إلى ساعة ونصف بالسيارة على الطريق السريع الجديد، فالعين السخنة أصبحت في الآونة الاخيرة من أفضل الوجهات المصيفيه، وأماكن العطلات التي تُطل على ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أهم ما يميز منطقة العين السخنة هو قربها الشديد من محافظة القاهرة بحيث يمكنك التمتع بعطلتك، حتى، وإن كانت ليوم واحد، والعودة في نهاية اليوم مرة أخرى إلى القاهرة، وتبعد منطقة العين السخنة 55 كيلو مترًا عن قلب مدينة السويس، وهي من أقرب منتجعات البحر الأحمر لمحافظة القاهرة حيث يمكنك الوصول لموقع مدينة العين السخنة من القاهرة في غضون ساعة واحدة بالسيارة.

وأكدت، أن منطقة الجلالة اللوجستية وفرت كافة الخدمات من طبية وتعليمية لكل المشروعات بالعين السخنة، موضحة أنه بعد افتتاح طريق القاهرة - العين السخنة بشكل كامل وطريق الجلالة، أصبحت المدينة من أهم المواقع، وأكثرها جذبًا لرجال الأعمال، والمستثمرين، الذين قاموا بإنشاء العديد من الفنادق الفخمة، والمنتجعات السياحية بتلك المنطقة.
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توك شو العين السخنة اخبار مصر

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