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قرار صادم من سايمون كاول في البرنامج الغنائي الشهير "X Factor"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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اتخذ سايمون كاول، من لجنة حكام البرنامج الغنائي الشهير X Factor، قرارا صادما حيث قرر إعادة فريق واحد إلى نهائيات البرنامج No Love Lost، بعد أن كان تم استبعاده، وقرر استبعاد مارتن بشير وارساله إلى منزله خلال حلقة يوم السبت.

وبعد أن قرر الحكمان الآخران من البرنامج، نيكول شيرزنجر ولويس والش إرسال الفريق No Love Lost إلى الوطن، بدا أن سايمون اتخذ القرار على الفور.

وعندما سُئل سايمون حول من سيرسله إلى بيته، قال إنه على الرغم من أنه لم يضعه في الحجر فإنه يريد أن يتم التصويت مرة أخرى على عرض واحد قد استبعد قبل النهائي.

قال سايمون للفريق No Love Lost خلال قراره الصادم: "أقول لكم ما سنقوم به، لا أحد يوافق على ذلك، ولكن عندما نصل الى مَن سيكون في النهائي، سأضع صوتا عاما لأضع مَن هو أكثر الخاسرين شعبية في النهائي، لذا على الرغم من ذلك إذا خرجتم فلا تزال لديكم فرصة للوصول للنهائي، هكذا ستكون الأمور".

فرقة No Love Lost كانت في مواجهة فرقة الفتيات المؤثرات V5 في أول مباراة فردية في المسابقة،حيث تقدم الفريقان للمنافسة، وبعد الآداء الثاني، قال لويس أنّها إحدى أصعب القرارات التي اضطر لإتخاذها في "إكس فاكتورز" وقال أنّه لا يعرف من يختار.

بعد جدال شاق قرر لويس أن يستبعد فريق No Love Lost، قبل أن تردّد نيكول قراره وتختار أيضا أن ترسل الفرقة إلى البيت.

كما ودّع البرنامج قبل المباراة النهائية مارتن بشير، الذي حصل على أقل عدد من الأصوات من عامة الناس وأرسل إلى بيته على الفور.

وقال مارتن سويتي: "أنها تجربة رائعة حيث أن عمري يناهز الـ ٥٧ سنة وما كنت سأجرب أبدا أمرا كهذا!"، وبعد الكلمات القاسية التي قالها لويس في أسابيع سابقة، قال مارتن للمضيف ديرموت أوليري:" انا شاكر لسايمون ونيكول، ولويس أقل من ذلك بقليل".

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