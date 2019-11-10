انطلاق الموكب الاحتفالي على شرف الإمبراطور الياباني الجديد في طوكيو

انطلق الموكب الاحتفالي الذي يتضمن مرور الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته ماساكو في سيارة مفتوحة عبر الشوارع في عاصمة اليابان، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من موقع الحدث.





كان من المفترض أن يتم العرض في يوم إعلان انضمام الإمبراطور الجديد إلى العرش في 22 أكتوبر، ولكن بسبب العواقب المأساوية لإعصار هاجيبس، الذي أودى بحياة 95 شخصًا بفترة وجيزة، تقرر تأجيله إلى اليوم الأحد.





تنطلق سيارة مفتوحة - وهي سيارة تويوتا سينشري المعدلة خصيصًا - على بعد 4.6 كيلومترات من القصر الإمبراطوري إلى مقر إقامة الإمبراطور الجديد في غضون 30 دقيقة فقط.





تم التأكيد على أنه هذه المرة سيتم استخدام سيارة يابانية في العرض. كان سعرها نحو 740 ألف دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة نموذج قياسي. في الحفل السابق، تم استخدام Rolls-Royce Corniche III.





في وقت مبكر، قبل 8 ساعات من بدء الموكب، تم إدخال نظام خاص في المناطق المجاورة، وتم حظر مرور المركبات. تم إغلاق أربع محطات مترو مؤقتًا لدخول وخروج الركاب.





في آخر مرة، عندما تم الاحتفال بتتويج والد ناروهيتو، الإمبراطور أكيهيتو، حضر 110 آلاف شخص لاستقبال الملك في شوارع طوكيو.





كما هو متوقع، سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في رؤية الإمبراطور الجديد هذه المرة.





يحظر إحضار الأشياء والمشغولات المقطعة والزجاجات والعلب والبخاخات والأعلام على عمود طويل وملحقات وأمتعة كبيرة إلى الأماكن على طول ممر الموكب. كما يحظر تمامًا استخدام الطائرات بدون طيار وعصي الصور الشخصية والحوامل الثلاثية.





أصبح "ناروهيتو"، إمبراطورًا جديدًا في الأول من مايو بعد تنازل والده بسبب سنوات التقدم. في شهر مايو، تم تسليمه رموز السلطة التقليدية، بما في ذلك السيف كوساناجي نو تسوروجي، ومرآة ياتا نو كاغامي، والجوهرة ياساكاني نو ماجاتاما.





وتجمع عشرات الآلاف من الناس، يوم السبت، في مهرجان وطني للاحتفال بتكريم الإمبراطور الياباني ناروهيتو مع الراقصين ونجوم البوب الذين يقدمون عروضًا مبتهجة.





حضر نحو 10 آلاف مواطن فازوا بتذاكر يصعب الحصول عليها و 20 ألف ضيف مدعو المهرجان المسائي في ساحة القصر الإمبراطوري بطوكيو، والذي تم بثه مباشرة عبر البلاد.



