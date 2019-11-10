كورتوا يكشف عن سر فوز ريال مدريد على إيبار

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن سعادته الغامرة عقب فوز فريقه الكبير بالأمس أمام مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد.



وحقق ريال مدريد فوزًا عريضًا مساء أمس السبت على مضفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال كورتوا في تصريحات صحفية :"قدّمنا مباراة مميزة تابعنا فيها مسيرتنا الجيدة التي كانت على أرضنا أمام ليجانيس وجالطة سراي. قاتلنا على كل متر وكل كرة مشتركة بالرغم من البرودة وصغر الملعب".



وأضاف :"إنه لأمرٌ جيد دائمًا أن نتمكن من الخروج بشباك نظيفة نظير الجهد الذي نبذله على مدار 90 دقيقة. نحن دائمًا ندافع ونهاجم معًا".



وتابع :" لم نود أن نُبالغ في لعب الكرة من الخلف بالرغم من أننا استطعنا الخروج بالعديد من الكرات سريعًا تجاه منطقة الخصم".



وأشار :"فكرتنا كانت أن نخلق مساحات واسعة في الأمام باستمرار واستطعنا فعل ذلك بفضل أداء وسطنا المميز".



وأتم حديثه :"إن أردنا الفوز بالعديد من المباريات فعلينا أن نقاتل بضراوة ونترك أرواحنا في أرض الملعب كما تنتظر منا جماهيرنا".