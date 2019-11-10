الحوثيون ينهبون مخصصات التغذية الخاصة بأفراد حراسة المنشآت بصنعاء
نهبت المليشيات الحوثية، مخصصات "التعيون" لأفراد وضباط حراسة المنشآت في مناطق سيطرتها، حسبما قالت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء.
وحولت المليشيات الحوثية، مخصصات أفراد
حراسة المنشآت من "التعيون" لدعم مجهودها الحربي وتسيير قافلة باسم حراس
المنشآت بدون موافقتهم.
وقد ألزمت المليشيات، أفراد حراسة المنشآت
كذلك بخصم مبلغ ألفي ريال من المكافآت المعتمدة لهم بالرغم أنها ضئيلة ومرتباتهم منقطعة
منذ سنوات.
وتمارس المليشيات الحوثية جباية الأموال وفرض الإتاوات على المواطنين والموظفين في مناطق سيطرتها بالرغم من صعوبة الأوضاع التي يعيشونها.
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.