الحوثيون ينهبون مخصصات التغذية الخاصة بأفراد حراسة المنشآت بصنعاء

نهبت المليشيات الحوثية، مخصصات "التعيون" لأفراد وضباط حراسة المنشآت في مناطق سيطرتها، حسبما قالت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء.

وحولت المليشيات الحوثية، مخصصات أفراد حراسة المنشآت من "التعيون" لدعم مجهودها الحربي وتسيير قافلة باسم حراس المنشآت بدون موافقتهم.

وقد ألزمت المليشيات، أفراد حراسة المنشآت كذلك بخصم مبلغ ألفي ريال من المكافآت المعتمدة لهم بالرغم أنها ضئيلة ومرتباتهم منقطعة منذ سنوات.

وتمارس المليشيات الحوثية جباية الأموال وفرض الإتاوات على المواطنين والموظفين في مناطق سيطرتها بالرغم من صعوبة الأوضاع التي يعيشونها.



