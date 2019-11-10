تزامنًا مع قطع خدمة الإنترنت.. اختراق موقع وزارة الاتصالات العراقية

أعلنت مصادر عراقية، مساء أمس السبت، أن موقع وزارة الاتصالات العراقية تعرض للاختراق.

وقالت المصادر العراقية، إنه تم اختراق موقع وزارة الاتصالات بالتزامن مع قطع السلطات خدمة الإنترنت مجدداً عن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب.

ووضع المجهولون على موقع وزارة الاتصالات العراقية، عبارة "مغلق باسم الشعب" على واجهته.

وجاء انقطاع الخدمة تماماً في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد ساعات قليلة من عودة الخدمة التي قطعتها الحكومة لأول مرة الاثنين الماضي خلال الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين.

ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا رسميا عن سبب الانقطاع.

وفي وقت سابق قال عبد الكريم خلف المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء "خطاب الكراهية".

وقطعت السلطات العراقية الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر الماضي في مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى.

ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر2019، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.