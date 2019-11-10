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شاهد.. تفاصيل المكالمة الأخيرة بين هيثم أحمد زكي وخطيبته

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
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هيثم أحمد زكي وخطيبته
هيثم أحمد زكي وخطيبته
رانيا ماهر
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حالة من الحزن سيطرت على الأجواء العامة بعد معرفة خبر وفاة الراحل هيثم أحمد زكي لتسود حاله من الحزن شديد وبعد تدوال الكثير من الأخبار عن أسباب وفاته و منها أنه شعر بالتعب و أخذ حقنة في الصيدلية لتخفف عنه وبعدها رجع للبيت و اتصل بخطيبته لكن صديقه المخرج كريم إسماعيل قال تفاصيل أخرى تكشف لأول مرة.


وصرح المخرج كريم إسماعيل والصديق المقرب للراحل هيثم احمد زكي خلال استضافته في برنامج "Et بالعربي" أن الراحل هيثم تحدث مع إنجي خطيبته وقال لها أنه تعبان للغاية ونطق الشهادة معاها في الهاتف وقال إنه يشعر أنه مش هيكمل وطلب منها أنها لا تخبر أحدا من أصدقائه ولا تأتي إليه.


وبهذا الكلام يطرح سؤال لماذا لم تذهب إنجي إليه لتطمئن عليه بعد هذا الاتصال المقلق؟، ليوضح كريم إسماعيل أنه حصل قبل ذلك موقف مشابه وأحد ذهب إليه وغضب كثيرا، فهي حافظت علي طلبه انها لا تخبر أحدا او لا تذهب إليه حتي، وتابع هي ذهبت إليه ثاني يوم بعدما قلقت عليه لأنه كان لا يجيب علي الهاتف.


وصرح أيضا المخرج كريم إسماعيل وصديق الراحل هيثم احمد زكي أن الراحل شاركه فرحته بعد اتفاقه علي عمل جديد فقال أنه اثناء سفره في الخارج اتعرف علي منتج، والمنتج طلب منه ان يكون في سيناريو لفيلم "النمر الأسود"
وكان هيثم متحمس كثيرا أنه يعمل فيلم "النمر الأسود"


وقد صدم متابعين ومحبين خبر وفاه الفنان هيثم زكي الذي توفي عن عمر يناهز الـ 35 عاما داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.


وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



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