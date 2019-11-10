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مفاجأة.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر الاستغناء عن 6 لاعبين دفعه واحده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في التخلص من اللاعبين الستة

وأكدت صحيفة "OK Diario" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التخلص من 6 لاعبين في يناير القادم لأن النادي لا يستفيد منهم في الفترة الحالية وتوفير مبلغ مالي ينتفع منه النادي.

أسماء اللاعبين الذين قرر ريال مدريد الاستغناء عنهم

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن ماريانو دياز وخاميس رودريجيز و فرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل في انتقالات يناير القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد ينوي التخلي عن الشاب إبراهيم دياز في الشتاء القادم على سبيل الإعارة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال سوسييداد الإسباني يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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