موعد مباراة مارسيليا وليون اليوم الأحد 10-11-2019 بالدوري الفرنسي



ملعب مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي





يحتضن ملعب فيلودروم معقل أوليمبك مارسيليا قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي أمام ليون، ومن المتوقع أن يمتلئ الملعب عن بكرة أبيه حيث يتسع إلي قرابة 68 ألف متفرج، يتوقع حضورهم لمتابعة قمة الليج آ.





موعد مباراة مارسيليا وليون في الليج 1 :





تقام مباراة مارسيليا وليون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.





القنوات الناقلة لمواجهة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي الممتاز:





من المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المباراة اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 6، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي.





ويتواجد مارسيليا صاحب الأرض والجمهور في المركز السابع بترتيب الدوري الفرنسي، وبرصيد 19 نقطة جمعها من خمس إنتصارات، وأربع تعادلات وثلاثة هزائم.





بينما يتواجد ليون بالمركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 16 نقطة إستطاع جمعها، من أربع إنتصارات، وأربع هزائم، وأربع تعادلات.





يذكر أن مارسيليا قد خسر آخر خمس مواجهات خاضها في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، بينما فاز الفريق الأزرق في 3 مواجهات فقط في أخر 21 مباراة خاضها ضد أوليمبيك ليون حيث تعادل في 10 مناسبات وخسر 8 مباريات.

يلاقي فريق أوليمبك مارسيليا الفرنسي اليوم الأحد نظيره، أوليمبك ليون، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الليج 1.