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جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نشرت الفنانة عبير منير، صور تجمع والدتها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وهم يرقصون خلال حفل زفاف ابنتها مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة في حالة من الانسجام والود والسعادة.

وعلقت "عبير" على الصور قائلة: "عمرو دياب ودينا الشربيني وجمالهم وهما بيرقصو مع ماما في فرح مريم حبيبه قلبي".

تفاعل الجمهور مع الصور
وانهالت التعليقات من الجمهور المتابع للفنانة عبير منير، مقدمين التهنئة والمباركات ومتمنين للعروسين السعادة، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالصور، ومتمنين لوالدتها الصحة.

حضور الحفل
جدير بالذكر أن حفل زفاف مريم قورة حضره عدد كبير من نجوم الفن، ومشاهير السياسة وعدد من الإعلاميين، واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم الذي تلاه وسط حالة من البهجة.


جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
جدة ملك قورة ترقص مع عمرو دياب ودينا الشربيني في حفل زفاف حفيدتها مريم (صور)
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