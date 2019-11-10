التشكيل المتوقع لمانشستر يوناتيد أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراة صعبة للفريق ضد برايتون، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.





ويسعى الشياطين الحمر بقيادة النرويجي آولي سولشكاير المدير الفني، لتحقيق الفوز والخروج من مأزقه في جدول الترتيب حيث بات يصارع من أجل الهروب من مؤخرة الجدول وشبح الهبوط.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون بالبريميرليج





ويلتقي مانشستر يونايتد نظيره برايتون، في الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويحتل يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، في حين يحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 15 نقطة.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد ضد برايتون





ومن المتوقع أن يبدأ سولشاكير بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : وان بيساكا – ماركوس روخو – هاري ماجواير – ويليامز.

خط الوسط : كانوتيه – سكوت ماكتومناي – بيريرا

خط الهجوم : دانيال جيمس – ماركوس راشفورد – مارسيال.



