ريال مدريد يضع نجم الدوري الإيطالي في قائمة أولوياته في الشتاء

وضع نادي ريال مدريد الإسباني واحد من نجوم الدوري الإيطالي الممتاز على رأس قائمة أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ريال مدريد يصارع بقوه على رويز





وأظهر نادي ريال مدريد الإسباني رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم وسط نادي نابولي خلال يناير القادم.





بيريز يضع رويز على رأس أولويات ريال مدريد





وأكدت صحيفة "El Desmarque" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وضع رويز على رأس أولويات الفريق في يناير لتدعيم خط وسط النادي في الشتاء القادم.





سبب وضع رويز على رأس أولويات ريال مدريد





وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد وضع رويز على رأس قائمة أولويات الفريق خلال انتقالات يناير بسبب إدارك النادي صعوبة ضم كريستيان إريسكن لاعب وسط نادي توتنهام بسبب إقترابه من مانشستر يونايتد بالإضافة لصعوبة رحيل بول بوجبا عن اليونايتد في الشتاء.





وأشارت الصحيفة أن نادي ريال مدريد سيبدأ في التفاوض مع نادي نابولي خلال الأيام القليلة القادمة لضم فابيان رويز في يناير.





الأندية التي ترغب في ضم رويز





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع رويز في الشتاء القادم أبرزها نادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





مشاركات رويز مع نادي برشلونة هذا الموسم





وقد شارك فابيان رويز في 15 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.



