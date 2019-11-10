بعد مواقفه مع هيثم أحمد زكي.. عمرو يوسف يوجه رسالة لنقيب الممثلين

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تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي



يذكر أن نقيب الممثلين أشرف زكي، تسلم جثمان الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بسبب غياب أفراد أسرته، بعد تأخر دفن جثمان الراحل وهذا الموقف أشاد به عدد كبير من نجوم الفن.

وجه الفنان عمرو يوسف، رسالة شكر وتقدير لنقيب الممثلين أشرف زكي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".وجاء في رسالة "يوسف": ‏" الدكتور اشرف ذكي ، الرجل الذي لا ينام.. الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنته ورجولة الراجل ده"وأضاف: "مجهود ومحبة ودعم للصغير قبل الكبير،، الحقيقة سند وضهر وموجود لأي حد في اي وقت، مش بس وقفته مع ‎هيثم أحمد زكي.وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "‏‎استاذ اشرف انسان بمعنى الكلمة وربنا يرحمك يا هيثم، القلب حزين عليه بجد".وعلق أخر عليه: ‏‎"أشرف زكي راجل محترم واخلاقه عالية، ربنا يباركله في صحته واهله ويرحم هيثم يارب كان الحتة الباقية من الفنان أحمد زكي.