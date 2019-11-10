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زيدان يطيح بنجوم الريال في الميركاتو الشتوي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:36 ص
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زيدان وبنزيما
زيدان وبنزيما
علاء خليف
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يستعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني للإطاحة بعدد من نجوم الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد خروج هؤلاء اللاعبين من خططه وعدم إستفادة الفريق من جهودهم خلال الموسم الحالي.

وأكدت تقارير صحفية اسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان استقر على الاستغناء عن 6 لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة وهم: ماريانو دياز، إبراهيم دياز، خاميس رودريجيز، لوكاس فاسكيز، إيسكو وجاريث بيل.

ويرغب "زيدان" في بيع الخماسي إيسكو وفاسكيز وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، وماريانو دياز لعدم الحاجة الفنية لوجودهم ضمن صفوف الفريق، كما استقر على إعارة إبراهيم دياز للمشاركة بشكل أساسي على أن يعود للنادي الملكي في المستقبل.

وقد يستفيد ريال مدريد من الاستغناء عن بعض هؤلاء اللاعبين بإقحامهم في بعض الصفقات التي يسعي لإبرامها.
ويستهدف نادي ريال مدريد إبرام صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، كما يضع الجابوني أوباميانج ضمن صفقاته لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر الليجا حتي الآن.

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