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تركي آل الشيخ يزف خبراً ساراً لجماهير الأهلي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:22 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
الفجر الرياضي
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عبر المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن سعادته بعد زيارة  عدد من جمهور الأهلي له في منزله.

 وأكد آل الشيخ أنه واحد من هذا الجمهور العظيم، وأنه قرر التنازل عن حقه من أجل الإفراج عن الجماهير التى تعرضت للحبس مؤخرًا.

وقال خلال تصريحاته فى فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك، قائلاً: "احترم القضاء المصرى والقيادة المصرية، واللي تشوفه هو الصح، وهي أحن منى على أولادها، وأنا حقى الخاص متنازل عنه تمامًا، والحق العام سأسعى واللى هقدر عليه هعمله، لكن أهم حاجة يُقال: طال عمره حبيب أمه".

وشهدت الفترة الماضية تحسن علاقة آل الشيخ بمجلس ادارة النادي الأهلي بعد مبادرة المصالحة وزيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله وفتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء التي أعلن في أكثر من مناسبة أنه مشجع ومحب للمارد الأحمر
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الكلمات المفتاحية

جماهير الاهلي تركي ال الشيخ الميريا الاسباني السعودية الخطيب الاهلي

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