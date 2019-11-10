موعد مباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا اليوم الأحد 10-11-2019 بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره أستون فيلا في مباراة قوية تجمع الفريقين علي ملعب الوولفز، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، فى لقاء سيقوده الحكم انتونى تايلور، ويسعي الغريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري.





موعد مباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي





يحل فريق أستون فيلا ضيف ثقيل علي نظيره وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإنجليزي، في تمام الرابعه عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي





يستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره أستون فيلا ضمن مباريات البريميرليج اليوم، في تمام الرابعه عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.





التشكيل المتوقع لفريق وولفرهامبتون أمام استون فيلا بالدوري الإنجليزي





حراسة المرمى : باتريسيو

خط الدفاع : ديندونكر، كودي، سايس

خط الوسط : دوهيرتي، نيفيز، موتينيو، كاسترو

خط الهجوم : أداما تراوري، خيمينيز، جوتا.





بينما التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي





حراسة المرمى : هيتون

خط الدفاع : جولبيرت، انجز، منجز، تارجيت

خط الوسط : جون مكجين، ناكامبا، دوجلاس

خط الهجوم : أنور الغازى، موراييس، محمود حسن تريزيجيه





ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة وكان الفريق قد تعادل أمام أرسنال بهدف لكل فريق الجولة الماضية، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة وكان قد خسر أمام فريق ليفربول بهدفين لهدف.



