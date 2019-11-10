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عاجل.. منتخب مصر الأولمبي يعلن استبعاد ناصر ماهر ويكشف حجم إصابته

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:12 ص
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ناصر ماهر
ناصر ماهر
محمد جمال
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تسام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، تقرير طبي شامل لحالة لاعب المنتخب ناضر ماهر والذى أصيب أمس خلال مباراة مصر ومالي وخرج علي آثرها مصاب، وكشف التقرير عن مصير لاعب سموحة والمنتخب من المشاركة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمقامة في مصر والتى تؤهل للأولمبياد.

وسلم الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب التقرير للجهاز الفنى الذى يفيد بإصابة لاعب سموحه والمنتخب الأولمبي وجود تهتك بالاربطه الأماميه وكذلك وجود قطع بالحافظه الاماميه للمفصل، مما يؤدى لإستبعاده من البطولة بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الايسر آثر إرتطام مباشر مع لاعب مالي، وتم رد الخلع بالملعب، وأجرى اللاعب صباح اليوم أشعة رنين مغناطيسى وأشعه سينيه على مفصل الكتف، وقام الجهاز الطبي للمنتخب بتثبيت المفصل بواسطه دعامه خاصة.

وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب عن فترة غياب ناصر ماهر عن الملاعب، ويحتاج اللاعب لفتره تتراوح ما بين 4 الى 6 اسابيع للعوده للتدريبات، وابدي الجهاز الفني حزنه الشديد لافتقاد الفريق جهود اللاعب في المباريات القادمة.

وكان المنتخب قد فقد طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي ونادى المقاولون العرب ومحمود مرعي مدافع وادى دجلة قبل مباراة الإفتتاح بيوم بسبب الإصابة وتم استدعاء محمد صادق وماصر منسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا علي ستاد القاهرة، يوم الأثنين القادم.

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