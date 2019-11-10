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بفستان قصير.. درة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صورة)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
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نشرت الفنانة التونسية درة زروق، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة لها بإطلالتها الجديدة.

وظهرت بفتستان فوق الركبة واعتمدت علي المكياچ الهادئ الذي يبرز جمالها واعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها.

تعليقات الجمهور
وحازت تلك الصورة على إعجاب عدد من متابعيها وانهالت الكثير من التعليقات منها قمر، دايما متألقة وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال درة
ويذكر أن آخر أعمال درة هو مشاركتها في مسلسل "بلا دليل" والذي يدور حول إطار الغموض والتشويق والإثارة حول جريمة قتل حدث ويحاول الأبطال الوصول إلي الجاني مما ينتج عن ذلك تشابك الأحداث في عمليات البحث عن الفاعل لهذه الجريمة.

مسلسل "المايسترو"
وتشارك كذلك في مسلسل "المايسترو" والتي تجسد شخصية طبيبة نفسية تقوم مع مدرس الموسيقي يتغيير حياة الأطفال من خلال الموسيقي وتمثل المسلسل باللهجة التونسية.


بفستان قصير.. درة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صورة)
بفستان قصير.. درة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صورة)
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الكلمات المفتاحية

فنانة درة تمثيل انستجرام

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