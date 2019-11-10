عاجل.. أول تعليق من فالفيردي عقب فوز برشلونة أمام سيلتافيجو برباعية في الليجا

شدد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سيلتافيجو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"من المهم الفوز اليوم، بعد خسارة في ليفانتي، والتعثر أمام سلافيا براج، كانت مباراة معقدة، والبداية غير جيدة، ومع مرور الوقت تحسنا".



وأضاف :"في الشوط الأول لم نؤدي جيدا من حيث وتيرة اللعب، لعبنا ببطء ولم نصل لمرمى الخصم".



وتابع :"لم نتوقع أن يذهب سيلتا فيجو منذ البداية للضغط بهذا الشكل، روبيرتو لعب في الارتكاز سابقا، ولكن إصابة سيميدو جعلتنا نعيده للعب في الظهير الأيمن".



وأشار :"أعيش الأيام الأخيرة مثل كل الايام، هذا ما يحدث دائما، لا أرى اي فارق عن قبل، عامين ونصف في نفس النادي نعرف كيف تبدأ الأمور، والكل يعرفك، دائما ما يكون هناك هذه النقطة عندما يعرفك الناس جيدا، وكيف تسير الأمور معك".



وأشاد بتألق ليونيل ميسي قائلا :"مع ليو ميسي، كل شيء ممكن، بغض النظر عن تسجيله للأهداف، لديه التزام كبير باللعبة، إنه يفسرها تماما".



وأتم حديثه :"نحن دائما نتحلى بالصبر، مع الجميع، وليس فقط مع جريزمان، لدينا خيارات أخرى، هناك العديد من المباريات، لكننا نعلم أنه يمكن للاعبين قضاء أيام جيدة أو سيئة، ولكن عمله موجود وواضح".