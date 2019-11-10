Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أول تعليق من فالفيردي عقب فوز برشلونة أمام سيلتافيجو برباعية في الليجا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
Advertisements
شدد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سيلتافيجو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"من المهم الفوز اليوم، بعد خسارة في ليفانتي، والتعثر أمام سلافيا براج، كانت مباراة معقدة، والبداية غير جيدة، ومع مرور الوقت تحسنا".

وأضاف :"في الشوط الأول لم نؤدي جيدا من حيث وتيرة اللعب، لعبنا ببطء ولم نصل لمرمى الخصم".

وتابع :"لم نتوقع أن يذهب سيلتا فيجو منذ البداية للضغط بهذا الشكل، روبيرتو لعب في الارتكاز سابقا، ولكن إصابة سيميدو جعلتنا نعيده للعب في الظهير الأيمن".

وأشار :"أعيش الأيام الأخيرة مثل كل الايام، هذا ما يحدث دائما، لا أرى اي فارق عن قبل، عامين ونصف في نفس النادي نعرف كيف تبدأ الأمور، والكل يعرفك، دائما ما يكون هناك هذه النقطة عندما يعرفك الناس جيدا، وكيف تسير الأمور معك".

وأشاد بتألق ليونيل ميسي قائلا :"مع ليو ميسي، كل شيء ممكن، بغض النظر عن تسجيله للأهداف، لديه التزام كبير باللعبة، إنه يفسرها تماما".

وأتم حديثه :"نحن دائما نتحلى بالصبر، مع الجميع، وليس فقط مع جريزمان، لدينا خيارات أخرى، هناك العديد من المباريات، لكننا نعلم أنه يمكن للاعبين قضاء أيام جيدة أو سيئة، ولكن عمله موجود وواضح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب برشلونة القادم مبارايات برشلونة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو فالفيردي بديل فالفيردي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 5 ساعات

كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 7 ساعات

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ حوالي 4 ساعات

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحدد وقت قياسي لضم كهربا للأهلي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. فالفيردي ينفجر ويطلق تصريحات نارية حول ليونيل ميسي

ماذا قال مدرب دورتموند ورويس قبل مواجهة برشلونة؟

أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يصدم جريزمان وريمونتادا جديدة وأبو تريكة يُهاجم مدرب البرسا وميسي يطلب هذه الصفقة

بالفيديو.. رد فعل مثير من ميسي في مباراة سلافيا براج

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

12:27 ص

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

06:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status