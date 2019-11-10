أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد.. سقوط أرسنال.. ليلة رعب فالفيردي

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الجمعة 8 نوفمبر العديد من الأحداث الهامة والمثيرة أبرزها رحيل 6 لاعبين عن ريال مدريد وسقوط نادي أرسنال من جديد وليلة رعب لفالفيردي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم





سقوط أرسنال على يد ليستر سيتي





تعرض نادي أرسنال الإنجليزي إلى هزيمة جديده اليوم السبت 9 نوفمبر على يد نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ليفربول يدخل المنافسة على موهبة بوروسيا دورتموند





أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل المنافسة على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشارت التقارير إلى أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سانشو أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد.





ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب





أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي أصبح ليفاندوفسكي بمناسبة إقتراب فوزه بجائزة هداف عام 2019.





وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يملك حتى الآن 39 هدف خلال هذا العام بينما يملك ليونيل ميسي 36 هدف وبالتالي فهناك 3 أهداف فقط تفصل بينهم.





أخبار الرياضة العالمية اليوم





بارتيمو يعلق على أنباء إقالة فالفيردي





رد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على أنباء إقالة فالفيردي في تصريحات صحفية اليوم قائلا: "فالفيردي المدرب المثالي لقيادة التركيبة الحالية في برشلونة بين أصحاب الخبرة وجيل جديد من اللاعبين الواعدين".





أرسنال يقترب من إقالة إيمري





كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي أرسنال أتخذت قرار بإقالة الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج.





كما أشارت التقاير إلى أنه قد نسمع خبر إقالة أوناي إيمري من مهمة تدريب نادي أرسنال بشكل رسمي في صباح الغد الأحد 10 نوفمبر.





صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد





كشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أخبر خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق أنه يمكنه الرحيل عن صفوف النادي في يناير القادم.





وأكدت الصحيفة أن هناك صراع بين أندية الدوري الإنجليزي على التعاقد مع خاميس رودريجيز في الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال وتشيلسي.





كما ذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام إيطالي بالتعاقد مع رودريجيز خلال فترة انتقالات يناير القادمة من جانب نادي يوفنتوس.





كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد





أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيستعين بتوني كروس لمحاولة إنهاء الصفقة لصالح النادي نظرا لأنه ألماني مثله ومن الممكن أن يقنعه بالانضمام إلى النادي.





6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء





أكدت صحيفة "OK Diario" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التخلص من 6 لاعبين في يناير القادم لأن النادي لا يستفيد منهم في الفترة الحالية وتوفير مبلغ مالي ينتفع منه النادي.





وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن ماريانو دياز وخاميس رودريجيز و فرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل في انتقالات يناير القادمة.





كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد ينوي التخلي عن الشاب إبراهيم دياز في الشتاء القادم على سبيل الإعارة.





ليلة مرعبه لفالفيردي





استطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وأكدت صحيفة "ABC" الإسبانية أنه في حالة لم يتمكن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة من الفوز في مباراة اليوم كان سيتم إقالته على الفور.



