Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد.. سقوط أرسنال.. ليلة رعب فالفيردي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:12 ص
Advertisements
أخبار اليوم
أخبار اليوم
حسام مجدي
Advertisements
شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الجمعة 8 نوفمبر العديد من الأحداث الهامة والمثيرة أبرزها رحيل 6 لاعبين عن ريال مدريد وسقوط نادي أرسنال من جديد وليلة رعب لفالفيردي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

سقوط أرسنال على يد ليستر سيتي

تعرض نادي أرسنال الإنجليزي إلى هزيمة جديده اليوم السبت 9 نوفمبر على يد نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل المنافسة على موهبة بوروسيا دورتموند

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل المنافسة على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سانشو أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد.

ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي أصبح ليفاندوفسكي بمناسبة إقتراب فوزه بجائزة هداف عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي يملك حتى الآن 39 هدف خلال هذا العام بينما يملك ليونيل ميسي 36 هدف وبالتالي فهناك 3 أهداف فقط تفصل بينهم.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

بارتيمو يعلق على أنباء إقالة فالفيردي

رد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على أنباء إقالة فالفيردي في تصريحات صحفية اليوم قائلا: "فالفيردي المدرب المثالي لقيادة التركيبة الحالية في برشلونة بين أصحاب الخبرة وجيل جديد من اللاعبين الواعدين".

أرسنال يقترب من إقالة إيمري

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي أرسنال أتخذت قرار بإقالة الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج.

كما أشارت التقاير إلى أنه قد نسمع خبر إقالة أوناي إيمري من مهمة تدريب نادي أرسنال بشكل رسمي في صباح الغد الأحد 10 نوفمبر.

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

كشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أخبر خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق أنه يمكنه الرحيل عن صفوف النادي في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن هناك صراع بين أندية الدوري الإنجليزي على التعاقد مع خاميس رودريجيز في الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال وتشيلسي.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام إيطالي بالتعاقد مع رودريجيز خلال فترة انتقالات يناير القادمة من جانب نادي يوفنتوس.

كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيستعين بتوني كروس لمحاولة إنهاء الصفقة لصالح النادي نظرا لأنه ألماني مثله ومن الممكن أن يقنعه بالانضمام إلى النادي.

6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

أكدت صحيفة "OK Diario" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التخلص من 6 لاعبين في يناير القادم لأن النادي لا يستفيد منهم في الفترة الحالية وتوفير مبلغ مالي ينتفع منه النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن ماريانو دياز وخاميس رودريجيز و فرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل في انتقالات يناير القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد ينوي التخلي عن الشاب إبراهيم دياز في الشتاء القادم على سبيل الإعارة.

ليلة مرعبه لفالفيردي

استطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأكدت صحيفة "ABC" الإسبانية أنه في حالة لم يتمكن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة من الفوز في مباراة اليوم كان سيتم إقالته على الفور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي يهدد ليفاندوفسكي ماريا بارتوميو اليوم الجمعه اليوم أوناي ايمري أخبار اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 6 ساعات

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن توافق على الانضمام للريال وخطف صفقة برشلونة الكبري والاستغناء عن 6 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ ساعتين و 51 دقيقة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف

منذ حوالي 5 ساعات

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ ساعتين

ميسي يقود المؤامرة الكتالونية الكبري للإطاحة بـ"جريزمان" خارج برشلونة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

06:14 م

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

10:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status