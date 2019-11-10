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اسعار الدولار اليوم الأحد 10-9-2019 بجميع البنوك المصرية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
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سجلت اسعار  الدولار استقرار خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 10-11- 2019 بجميع البنوك المصرية،  وسط اغلاق جميع البنوك تعاملاتها احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

 

 

 

اسعار الدولار اليوم  الأحد 10-11- 2019 :

وسجلت اسعار الدولار اليوم  الأحد 10-11-2019 في البنك المركزي، نحو 16.08 للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وبلغ اسعار الدولار في البنك الاهلي الكويتي نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجلت اسعار الدولار 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار المسجلة في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس،  ومصرف ابو ظبي الاسلامي.

وفي البنك الأهلى اليوناني سجلت اسعار الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار في بنك البركة  والبنك الاهلي وبنك مصر.

 

اسعار الدولار خلال تعاملات الاسبوع :

وكشفت تقارير من البنك المركزي أن اسعار الدولار أمام الجنيه لم تشهد ترجعات قوية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، لأول مرة وسط هدوء في انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، على عكسما كان يحدث خلال الشهور الماضية من خسائر قوية.

وكان الدولار سجل تراجعات قوية منذ بداية  عام 2019

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تغلق البنوك تعاملاتها، اليوم  الأحد، أمام الجمهور في إجازة رسمية  لمدة يوم واحد للعاملين بها احتفالًا بذكرالمولد النبوي الشريف.

 

وأعلن البنك المركزي، أن البنوك ستغلق تعاملاتها  اليوم الاحد على أن تسأنف  عملها أمام الموطنون يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.

 

وستبدأ البنوك استعادة أعمالها بداية من يوم الاثنين القادم 11 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثلاثة عصرا.

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