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الجيش اليمني يقتل عناصر حوثية غرب الجوف

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:49 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكنت قوات الجيش اليمني، من استهداف مجاميع من الميليشيا الحوثية، في جبهات حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" السبت.


وأحبطت قوات الجيش محاولات الميليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

وقال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، السبت، إن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، غربي البلاد، رغم نشر نقاط المراقبة الأممية مؤشر على عدم جديتها في الرضوخ للسلام وتحدي الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

وجدد، حرص الحكومة على إحلال السلام، مستدركا بالقول "لكنها في ذات الوقت لن تتوانى وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على حماية المواطنين من بطش وانتهاكات المليشيات تنفيذا لأجندة داعميها في طهران"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية، على أن استهداف الميليشيات الحوثية مؤخرا لمستشفى منظمة أطباء بلا حدود الدولية في مدينة المخا، وما سبقها من استهداف للبعثات الإنسانية جرائم حرب لا ينبغي السكوت أو التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي.




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قوات قتل حوثيين السعودية الجيش اليمني الجوف

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