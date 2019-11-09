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بدء تلقي أوامر الأكتتاب في طرح أرامكو بالبورصة 17 نوفمبر القادم

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلنت شركة ارامكو السعودية في نشرة الأكتتاب الخاصة بطرح الشركة التي اصدرتها اليوم السبت، أنها ستبدأ في  تلقي أوامر الاكتتاب في شراء اسهم الشركة المطروحة بالبورصة السعودية يوم 17 نوفمبر القادم.

 

وأوضحت الشركة في نشرة الأكتتاب الخاصة بها، إن فترة الأكتتاب الخاصة للممؤسسات ذات مللائة مالية مرتفعة تبدأ من 17 نوفمبر 2019 ويغلق في 4 ديسمبر 2019، بينما سيتم فتح الاكتتاب للمستثمرون الأفراد في الفترة من 17 نوفمبر  2019 وحتي يوم 28 من نفس الشهر.

 

ويبلغ رأس مال أرامكو السعودية  وفقا لنشرة الطرح نحو ستين مليار سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى مائتي مليار  سهم عادي بدون قيمة اسمية


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الكلمات المفتاحية

طرح ارامكو السعودية ارامكو

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