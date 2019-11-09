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عاجل.. السعودية تصدر بيان هام بشأن طرح ارامكو
السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:10 م
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أعلنت شركة ارامكو السعودية، اليوم السبت، اصدارها نشرة
الاكتتاب العام لطرح الشركة بالبورصة، ضمن خطتها رؤية 2030 التى تستهدف تنوع
ايرادات المملكة .
وكانت ارامكو قد تقدمت بطلب لهيئة سوق المال السعودي
الاسبوع الماضي لطرح الشركة بالبورصة السعودية، وهي ما وافقت عليه الهيئة على أن
يتم الطرح رسميا خلال 9 شهور.
ومن المتوقع أن يكون طرح ارامكو الأكبر من حيث القيمة للشركات التى سبق وتم إدرجها في البورصات العالمية.
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