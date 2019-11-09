عاجل.. السعودية تصدر بيان هام بشأن طرح ارامكو

أعلنت شركة ارامكو السعودية، اليوم السبت، اصدارها نشرة الاكتتاب العام لطرح الشركة بالبورصة، ضمن خطتها رؤية 2030 التى تستهدف تنوع ايرادات المملكة .

وكانت ارامكو قد تقدمت بطلب لهيئة سوق المال السعودي الاسبوع الماضي لطرح الشركة بالبورصة السعودية، وهي ما وافقت عليه الهيئة على أن يتم الطرح رسميا خلال 9 شهور.





ومن المتوقع أن يكون طرح ارامكو الأكبر من حيث القيمة للشركات التى سبق وتم إدرجها في البورصات العالمية.