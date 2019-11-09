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اتحاد الصناعات: الاقتصاد المصري الآن يسير في الاتجاه الصحيح

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الدولة قررت إجراء اصلاحات جذرية في الاقتصاد وإعادته الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، من خلال حزمة إجراءات شاملة منها تحرير سعر الصرف، حيث إن نسبة التضخم كانت مرتفعة للغاية، مما أدى إلى حدوث ارتفاع وارتجاج في كل أسعار السلع في الأسواق من بينها أسعار مواد البناء.

وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الاقتصاد المصري الآن يسير في الاتجاه الصحيح، مما أدى إلى حدوث انخفاض في أسعار سلع مواد البناء، واصبحت أسعار السلع أكثر انخفاضا منذ 2010 أي قبل تحرير سعر الصرف.

وتابع:" الأسمنت كان قبل تعويم الجنية كان بـ 800 جنية للطن للواحد اصبح الآن بـ 760 جنية للطن، المشكلة هي معادلة العرض والطلب، إذا زاد الانتاج عن الطلب تُجبر الأسعار على الانخفاض، وستزيد الجودة ويستفيد المستهلك والدولة".
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